الاتفاق على أولى مراحل إنشاء مستشفى رفح

وطن: وقّع رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، السبت، اتفاقية البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء مستشفى في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأوضحت اللجنة القطرية أن "تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من المستشفى يبلغ (يكلف) نحو 5 ملايين دولار، من أصل 24 مليون دولار (القيمة الإجمالية لكافة مراحل المشروع)".

وجاء المشروع استجابة لمطالبات أطلقها نشطاء ومواطنون فلسطينيون خلال أوقات متفرقة عام 2020، حيث أكدوا حينها حاجة المحافظة لمستشفى كبير يلبي احتياجاتها الصحية.

ووفق البيان، ستُنفذ أعمال المشروع في حي السلطان غرب المدينة، بتبرع من "مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية"، وبإشراف مباشر من اللجنة القطرية، بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال السفير العمادي إنه "من المقرر إقامة المشروع على أرض مساحتها 50 دونما (الدونم ألف متر مربع)، ستشمل مبانٍ ومرافق متعددة بتخصصات مختلفة، أهمها الجراحة والباطنة والكلى وغيرها، إضافة للعيادات الخارجية، بسعة إجمالية 355 سريرا"، حسب ما جاء في البيان.

وأشار العمادي إلى أن "المشروع يعدّ الأول من نوعه في رفح"، معرباً عن أمل بلاده "بتعزيز المنظومة الصحية في المحافظة، وضمان استمرارية تقديم الخدمات المقدمة للمرضى وتحسينها".

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية، بمقر اللجنة القطرية بمدينة غزة، بين السفير العمادي وشركة الأهرام الذهبية للتجارة العامة والمقاولات، بحضور وكيل وزارة الصحة في غزة يوسف أبو الريش، وخالد الحردان نائب رئيس اللجنة، إيذانا ببدء أعمال تنفيذ المشروع.