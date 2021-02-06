الخليل: مستوطنون يعتدون بالضرب على شاب في تل الرميدة

وطن: اعتدى مستوطنون، مساء اليوم السبت، بالضرب على شاب في حي تل الرميدة وسط الخليل.

وأفاد شهود عيان بأن عددا من مستوطنين "رمات يشاي" المقامة عنوة على أراضي المواطنين وسط الخليل، اعتدوا بالضرب على الشاب هيثم تيسير أبو عيشة (20 عاما) في حي تل الرميدة أثناء تواجده بمحاذاة منزله، ما تسبب بإصابته برضوض وكدمات.

وأضاف أن الشاب حاول التصدي للمستوطنين الذين طاردوا وشتموا بألفاظ نابية الصحفي مصعب شاور في الخليل بحماية جنود وشرطة الاحتلال المدججين بالسلاح، أثناء توثيقه انتهاكاتهم في البلدة القديمة.