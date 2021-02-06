الاحتلال يجبر المواطن نمر خليل نمر على هدم منزله بيديه في مدينة القدس المحتلة

وطن: أجبرت سلطات الاحتلال المواطن نمر خليل نمر، اليوم السبت، على هدم منزله الكائن في بلدة صور باهر بمدينة القدس المحتلة بيديه، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح نمر أنه قام باستصلاح منزله الذي هو عبارة عن تسوية تبلغ مساحتها "٨٥ مترا مربعا" ليسكن ابنه جهاد هو وزجته فيه، وقد أصدرت البلدية قراراً يقضي بهدمه او أنها ستهدمه بنفسه.

وقال نمر: قانون عدم الترخيص والسعي الحثيث لبلدية الاحتلال لتهجير المواطنين المقدسيين، هي قوانين عنصرية ضد المواطن المقدسي، فهذه سياسة ممنهجة لحكومة الاحتلال لتهجير سكان المدينة لكن رغم ذلك نؤكد على الثبات والصمود.

وأفادت مصادر محلية، أن عائلته قامت بهدم منزلها وجمع ركامه، مستخدمة أدوات الهدم اليدوية، حيث أمهلتها البلدية حتى صباح الغد لتنفيذ القرار وإلا ستقوم طواقمها بذلك مقابل دفع أجرة الهدم.