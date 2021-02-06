القدس: 3 وفيات و 252 إصابة بفيروس كورونا خلال يومين

وطن: أفاد الدكتور علي الجبريني أن مدينة القدس شهدت خلال يومين تسجيل 3 حالات وفاة، واحدة في البلدة القديمة، وحالتين في حي صورباهر، ليرتفع عدد الوفيات الى 205 حالات منذ بداية الجائحة.

وقال الطبيب المقدسي إن الإصابات واصلت ارتفاعها حيث تم تسجيل 252 إصابة خلال يومين؛ بواقع 156 إصابة يوم أمس، و 96 إصابة اليوم السبت.

ليرتفع عدد الحالات النشطة في المدينة الى 1032، وذلك بعد تسجيل 72 حالة شفاء خلال اليومين الماضيين.

واشار الجبريني ان الحالة الوبائية الخاصة بالمرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات ما زالت مرتفعة بوجود 70 مريضا.

تجدر الاشارة إلى ان الاقبال على اللقاح في القدس لا يزال ضعيفا، حيث بلغ عدد المقدسيين الذين حصلوا على تطعيم كورونا الجرعة الأولى ما يقارب 26 ألف مقدسي، بينما حصل ما يقارب 11 الفا على الجرعة الثانية، مما يعني أن النسبة ضئيلة مقارنة بعدد السكان في المدينة.