الخارجية: وفاتان و283 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم

وطن: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، بتسجيل وفاتين، و283 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 369 حالة، و12,672 إصابة.

وأوضحت سفارة دولة فلسطين لدى اسبانيا أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للطبيب د. منذر رشدان ليرتفع عدد حالات الوفاة هناك إلى 6، فيما سجلت 43 إصابة سابقة.

وأشارت الخارجية إلى أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، سجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن خليل غاوي (76 عاما) ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 118، فيما سجلت 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من ميتشغن، وشيكاغو، ونيويورك، والينوي، وفلوريدا ليرتفع عدد الاصابات إلى 9662 إصابة.