القدس: اعتصام احتجاجي ضد الاستيطان في سلوان

وطن: نظم عشرات المقدسيين، ونشطاء دوليين ضد الاستيطان وحركة السلام الآن الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، اعتصام احتجاجي ضد الاستيلاء على البيوت من قبل المستوطنين، وهدم منازل المقدسيين.

وشارك بالوقفة التي أقيمت في حي بطن الهوى بمدينة سلوان عشرات المواطنين، مطالبين بوضع حد لعمليات استيلاء المستوطنين على المنازل، وقرارات إخلاء المقدسين من منازلهم لصالح المستوطنين.

ودعا المشاركون العالم لوقف الجرائم الاسرائيلية الهادفة إلى تفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين الأصليين.