الفصائل تبدأ بالوصول إلى القاهرة لاستكمال الحوار الوطني





وطن: بدأت وفود الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، الوصول إلى العاصمة المصرية القاهرة، وتستمر الوفود بالوصول، غدا الأحد، إلى مصر، تمهيدا لانطلاق الحوار الوطني لإجراء الانتخابات الفلسطينية بمراحلها الثلاث، والمقرر أن يبدأ الاثنين القادم.

وأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً اليوم السبت، قالت فيه إن وفدها للحوار الوطني في القاهرة، وصل صباح اليوم إلى العاصمة المصرية.

وأضافت أن وفدها يترأسه فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة، ويضم أعضاء المكتب السياسي خالد عطا (من دمشق) وماجدة المصري (من الضفة) وزياد جرغون (من قطاع غزة) وسوف يستهل مشاركته في الحوار، في عقد جلسات تشاور مع الوفود الواصلة إلى القاهرة، في إطار تحركاته من أجل الوصول إلى التوافقات السياسية والإجرائية والقانونية الكفيلة بإزالة أية عراقيل ومعوقات تعطل على أبناء شعبنا ممارسة حقهم القانوني والدستوري بالمشاركة في الاقتراع بكل حرية ونزاهة وشفافية، وبما يمهد الطريق لإنهاء الانقسام، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، في السلطة، وفي م.ت.ف، وعلى قاعدة مخرجات جولات الحوار السابقة، وآخرها مخرجات اجتماع الأمناء العامين في رام الله – بيروت في 3/9/2020 ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات المجلس الوطني في دورة 2018.

ومن المقرر أن تغادر وفود الفصائل من غزة صباح اليوم الأحد، للمشاركة في جلسات الحوار على أن تضم الوفود أعضاء من الداخل والخارج تمهيدا لانطلاق الحوار.