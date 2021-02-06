وطن تتابع | الولاية الجغرافية للجنائية الدولية.. إنتصارٌ للفلسطينيين وحذرٌ من ملاحقة المقاومة

وطن- إبراهيم عنقاوي: مع أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارًا، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينيّة المحتلة عام 1967، سادت أجواء الترحيب الفلسطيني بهذا القرار لأنه يمهّد الطريق للتحقيق في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، لكن في المقابل حذرت الأوساط الحقوقية من أن القرار قد يستهدف قادة المقاومة الفلسطينية، وليس فقط قادة الاحتلال.

انتصار للعدالة الدولية ولفلسطين

وقال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك لـوطن، إن قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية الصادر، أمس الجمعة، بشأن اختصاص المحكمة بالنظر في جرائم الحرب المرتكبة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة (الاختصاص الاقليمي)، يعتبر قرارا تاريخيا وهاما، وهو يعني أن موضوع الاختصاص الإقليمي للمحكمة أصبح مقراً ولا مجال للتشكيك فيه اثناء المراحل القادمة من المحاكمة.

وأضاف: عدا عن الأهمية القانونية، فإن للقرار أهمية وبعد سياسي. فقد اكدت المحكمة على عضوية دولة فلسطين الكاملة في ميثاق روما، وأشارت إلى أنه ينطبق على فلسطين كل ما ينطبق على اي دولة عضو في الميثاق لأغراض تطبيق احكام الميثاق، بغض النظر عن مكانة فلسطين وفق القانون الدولي العام (كما جاء في القرار). كذلك اشارت المحكمة في معرض تبرير قرارها الى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأوضح دويك أن القرار يعني قد أصبح للمحكمة الجنائية الدولية ولاية مكانية على جميع جرائم الحرب التي ارتكبت في غزة والضفة بما فيها القدس المحتلة، بغض النظر عن الجهة المرتكبة، سواء إسرائيليين أو فلسطينيين، لكن دولة الاحتلال هي الخاسر الأكبر من أية ملاحقات قانونية قادمة.

وقال دويك إنه رغم أهمية القرار، ألا أن الطريق ما زالت طويلة قبل صدور ملاحقة (فضلا عن الادانة) لمجرمي الحرب الاسرائيليين.

واعتبر أن القرار يعتبر انتصارا للدبلوماسية الفلسطينية، ولجميع المؤسسات الفلسطينية والدولية والخبراء والأكاديميين الفلسطينيين والدوليين الذين قدموا مطالعات قانونية مهمة لدى المحكمة خلال فترة نظرها في الطلب. كما انه يعتبر انتصارا للعدالة الجنائية الدولية بعد ما تعرضت له المحكمة من ابتزاز وضغط امريكي غير مسبوق خلال فترة الرئيس ترمب.

القرار يحسم الجدل

وفي ذات السياق، أكد أستاذ القانون الدولي في جامعة بيرزيت د. ياسر العموري أن القرار مهم لا سيما أنه يحسم الجدل بشأن اختصاص المحكمة على الأراضي الفلسطينية كون أن فلسطين ليست دولة، وأن انضمامها لميثاق روما لا يشكل انضماما فعليا كباقي الدول، حيث جاء قرار المحكمة وحدد الولاية القضائية وحدد حدود فلسطين في الرابع من حزيران لعام 1967، معنى ذلك أن ولاية المحكمة تمتد لكافة الجرائم التي من الممكن أن تكون مكترفة من قبل أي كان بحق الفلسطينيين، وتحديدا بكل ما له علاقة بغزة والضفة بما فيها القدس.

وقال: هذا يعني أن المحكمة تستطيع أن تحرك كل ما لديها من ملفات في كافة الأراضي الفلسطينية ضمن ولاياتها الجغرافية والقانونية، وهي أن أي جريمة تقع ضمن اختصاصها القضائي في الجرائم الأربعة المختصة بها، وهي جريمة الحرب، وجريمة العدوان، والجريمة ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، في الأراضي الفلسطينية عام 1967 تعتبر ضمن اختصاصها، أي أن المحكمة تستطيع مساءلة الإسرائيليين في حال ثبت اكترافهم أي من هذه الجرائم في فلسطين.

وأضاف: هذا القرار يسرع في إجراءات العمل والملاحقة وفي فرض الولاية ومنح المدعية العامة إمكانية العمل في الملفات المرفوعة لديها من قبل الفلسطينيين ضد الإسرائيليين، فيما يخص جرائم الحرب تحديدا جريمة الاستيطان والقتل الفردي والجماعي بما فيها العدوان على غزة 2014.

وحول مدى إمكانية أن يمتد القرار لمساءلة الفلسطينيين أنفسهم، أوضح العموري أن الولاية القانونية القضائية لا تتجزأ بمعنى أنها تفرض على حدود الدولة وبما أن المحكمة الجنائية حسمت الأمر وحصرت حدود دولة فلسطين في الرابع من حزيران عام 1967، تستطيع قبول الدعوى من الفلسطيني كمدعي وقبول الدعوى من أي كان ضد الفلسطيني كمدعى عليه، بالتالي يمكن مساءلة الفلسطيني في حال أُدعي عليه بأي من الجرائم الأربع، وفي حال ثبت أن الأعمال مخالفة للقانون الدولي، لكنه أكد في ذات السياق أن فعل المقاومة بحد ذاته هو فعل مشروع وفق القانون الدولي.

المحكمة قد توجه إتهامات ضد المقاومة

من جهته، قال أستاذ القانون العام المحامي د. أحمد الأشقر إن القرار بحد ذاته مهم لتعزيز مكانة دولة فلسطين، على المستوى الدولي، لكن هناك محاذير يجب النظر اليها باعتبار أن ولاية المحكمة الجنائية الدولية ليست ضد الاحتلال فقط، وإنما ضد أي انتهاكات تراها المحكمة في الأراضي الفلسطينية، ومن الممكن توجيه الاتهامات لقادة فصائل المقاومة، خاصة أن تقرير الأمم المتحدة جولدستون جاء فيه أن لجنة التحقيق لم تتمكن من التحقيق في ادعاءات إطلاق الصواريخ من غزة على مستوطنات غلاف غزة، وأن غزة لا تخضع لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، وهذا يجعل مهمة التحقيق في غزة من اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية وفقا لقاعدة الاختصاص التكميلي من نظام روما الأساسي.

وأضاف أن التقرير الدول تضمن تحقيقات أجراها الاحتلال تجاه ما نسب من جيش الاحتلال من فظائع وجرائم تندرج في إطار اختصاص المحكمة الجنائية الدلية، وهذا قد يؤدي الى إفلات مجرمي الحرب الإسرائيليين من العقاب، في حين ذات التقرير أكد أن القضاء الفلسطيني لا يستطيع التحقيق في غزة وهو ما يعني انعقاد ولاية المحكمة الدولية على غزة.

وبيّن الأشقر أن المحكمة الدولية تبدأ التحقيق في حالتين الأولى في عدم فتح الدولة تحقيقا في الجرائم وحال عدم تمكنها من التحقيق، وثانيا إذا لم تقتنع المحكمة الدولية بالتحقيقات التي تجريها الدولة، ونحن في تقرير جولدستون قلنا أننا غير قادرين على إجراء التحقيق في غزة، وهذا يعني أننا أعطينا المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها ضدنا ولم نفعل ما يجب فعله لتجنب ولاية المحكمة ضد المقاومة الفلسطينية، وهذه الملاحقة قد تطال قيادات في السلطة باعتبار أن غزة جزء من الإقليم الفلسطيني.

حماس ترحب وتدعو لمواجهة الضغوط على المحكمة

حركة حماس وفي تعلقيها لـوطن على قرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، اعتبرته خطوة مهمة على طريق إنجاز العدالة وإنصاف ضحايا الاحتلال.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن المطلوب هو "استكمال الخطوات لجلب مجرمي الحرب الصهاينة الى المحاكم الدولية ومحاسبتهم على ما اقترفته أيديهم من جرائم".

وأكد قاسم على ضرورة مواجهة كل الضغوطات المتوقعة على المحكمة، لتأكيد مصداقيتها ونزاهتها.

الشعبية: يجب التأكيد على اعتماد كافة أشكال النضال ضد الاحتلال

من جانبه، قال القيادي في الجبهة الشعبية عمر شحادة لـوطن، إن القرار خطوة مهمة رغم تأخرها إلا أنها تصب في إحلال العدالة وملاحقة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال، وهذا يدلل على ترسيخ الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمها القدس.

وأضاف: هذا القرار يدعو الى المزيد من حث القوى ما بين المؤسسات الحقوقية غير الحكومية مثل الضمير والحق والميزان وغيرها لتكون جنبا الى جنب في التحرك في الادعاء العام ومؤسسات المحكمة الجنائية الدولية لتوثيق أكبر عدد من الملفات التي تعنى بالجرائم على أرض فلسطين وفي مقدمتها جرائم الضم والاستيطان وكل ما يتعلق بالجرائم ضد الإنسان الفلسطيني، ويجب أن يحتل ملف الأسرى مكانا متقدما في هذا، نتيجة ما يتعرضون له من جرائم قتل وتعذيب، الى جانب الحروب العدوانية التي تعرض لها المواطنون في غزة.

وبشأن ملاحقة المقاومة في غزة، أكد شحادة على ضرورة إعداد العدة بالتمسك بالأساس القانوني لحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وفي اعتماد شتى اشكال النضال والمقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه.

وحذر شحادة من أن القرار سيواجه بشتى أشكال الضغط والتعطيل السياسي والحقوق والأمني.

المبادرة: القرار ضربة قوية للضغوط الإسرائيلية والأمريكية

واعتبر أمين عام حركة المبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي أن القرار مهم جدا لأنه لو لم تقرر المحكمة الولاية الجغرافية على الأراضي الفلسطينية المحتلة لما أمكن محاكمة حكام دولة الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبوها.

وأوضح أن اعتراف المحكمة بفلسطين وبولايتها على الضفة غزة بما فيها القدس أزالت عقبة كبيرة جدا في طريق محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائم الحرب التي ارتكبوها وفتحت الباب للبدء بالتحقيق في هذه الجرائم.

وأكد البرغوثي أن هذا انجاز مهم لفلسطين وضربة قوية للضغوط الإسرائيلية والأمريكية التي مُرست ضد المحكمة.

وقال إن القرار يتطلب جهودا متواصلة واستكمالا للجهد الكبير الذي بذل سابقا سواء على الصعيد الرسمي او على مستوى مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان او لجنة متابعة المحكمة الجنائية الدولية، من أجل متابعة جرائم الحرب التي ارتكبت وتحديدا التي جرت خلال عام 2014، وجرائم الحرب ضد الأسرى والاستيطان كجريمة حرب.

وحول إن كان القرار سيمكن المحكمة من ملاحقة المقاومة، قال البرغوثي: لا اعتقد ذلك لأن إسرائيل ترفض الانضمام لميثاق روما بالتالي لا تستطيع أن تطالب بتحقيقات في الأراضي التي تسيطر عليها.

وقال: إسرائيل تدعي أنها لم توقع على اتفاق روما بالتالي لا يحق للمحكمة فتح تحقيق في جرائمها، وهذا غير صحيح لأن الأراضي التي وقعت فيها جرائم حرب هي أراضي دولة موقعة على اتفاق روما هذا يعني أن التحقيق سيجري والدليل على ذلك أن المحكمة حققت في جرائم حرب لجنود أمريكيين في أفغانستان رغم أن الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

فتح: آن الأوان أن يدفع مجرمو الحرب الإسرائيليين ثمن جرائمهم

كما رحب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، بالقرار، وقال في تغريدة على تويتر: قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتبار فلسطين دولة عضو بموجب معاهدة روما، واختصاص المحكمة بالنظر في المسائل المتعلقة بالأراضي الفلسطينية والشكاوي التي ترفعها السلطة، هو انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الاخلاقية في العالم.

وفي بيان منفصل قالت حركة "فتح"، "آن الأوان أن يدفع مجرمو الحرب الإسرائيليين ثمن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن أو قصر".

حزب الشعب: القرار يفتح الطريق للتحقيق الجدي في جرائم الحرب

ورحب حزب الشعب في تصريح صحفي وصل وطن، مساء الجمعة، بقرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية، معتبره إنجازاً مهماَ يفتح الطريق للتحقيق الجدي في جرائم الحرب والاعتداءات العسكرية بمختلف أشكالها التي ارتكبتها دولة الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني.

وختم الحزب تصريحه بدعوة القيادة السياسية الفلسطينية للتعامل بجدية مع هذا الإنجاز واستثماره لصالح ملاحقة ومحاكمة الاحتلال وقادته على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني.

"الديمقراطية": القرار انتصار لشعبنا في مسيرته النضالية

ورحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار محكمة الجنايات الدولية، الصادر في 5/2/2021 والتي اعلنت فيه ولايتها القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة في الخامس من حزيران (يونيو) 67، ورأت في ذلك انتصاراً مشهوداً لشعبنا ومكافأة له على نضاله وتضحياته وثباته، وهزيمة لدولة الاحتلال، ولكل الأطراف التي انساقت معها في خطوات تطبيعية مشينة، تجاوزت مصالح شعوبنا العربية وحقوقها القومية، وفي القلب منها شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية والقومية.

وقالت الجبهة في بيان لها، وصل وطن، إن قرار محكمة الجنايات الدولية يحسم أمر هوية الأرض الفلسطينية وينسف الإدعاءات الصهيونية بأنها أرض يهودية (يهودا والسامرة) أو أنها أرض متنازع عليها. كما يحسم القرار الموقف من الدولة الفلسطينية عملاً بالقرار الأممي 19/67/ عام 2012 الذي اعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، عضواً مراقباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما دعا إلى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

ودعت الجبهة الدوائر القانونية، في م.ت.ف، وفي السلطة الفلسطينية، وكذلك الدوائر القانونية العربية والدولية الصديقة، لتجهيز ملفاتها لملاقاة هذا الاستحقاق الإيجابي، بما يمكن من الإسراع في إحالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دولة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والتمييز العنصري ضد شعبنا، من مصادرة الأرض، والحصار والعقوبات الجماعية، والقتل العمد، والاعتقالات وضم الأراضي وغير ذلك مما تحمله اللائحة الطويلة لجرائم الاحتلال.

الخارجية: القرار سيتيح فتح التحقيق الجنائي بشكل فوريٍ

وقد رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، الذي أكدت فيه أن الاختصاص الإقليمي يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، واعتبر أن هذا القرار يبرهن على استقلالية المحكمة ونزاهتها في ظل حملة التشويه الإسرائيلية للمحكمة.

وشدد المالكي في بيان صادر عن الوزارة، مساء الجمعة، أن هذا القرار سيتيح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الجنائي بشكل فوريٍ، وتتويجاً للجهد الدؤوب الذي تقوم به الوزارة مع المحكمة الجنائية الدولية منذ اليوم الأول لانضمام دولة فلسطين لعضويتها عام 2014، استناداً لتوجيهات الرئيس محمود عباس ومتابعته للمسعى الفلسطيني بتحقيق العدالة والإنصاف لضحاياه.

وأضاف أن هذا الانتصار القانوني هو ثمرة لعلاقة التعاون والتكامل التي جمعت بين المؤسسات الرسمية ومنظمات حقوق الإنسان واللجان الوطنية ضمن إطار اللجنة العليا لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح المالكي أن ما حققته دولة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية اليوم جاء تنفيذاً للاستراتيجية التي وضعتها الدبلوماسية الفلسطينية انطلاقاً من مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة بعد حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو في 29 تشرين أول/نوفمبر 2012 إلى جانب عضويتها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) في عام 2011.

ودعا وزير الخارجية والمغتربين المدعية العامة لضرورة فتح التحقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن وصولاً إجراءات محاكمة مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن سجلهم الإجرامي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

كما أكد أن دولة فلسطين ستعمل على التعاون بشكل كامل مع المدعية العامة انطلاقاً من تمسك دولة فلسطين بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية إيماناً منها بأهمية دور المحكمة في وضع حد للجرائم الأشد الخطورة ومحاسبة مرتكبيها، وقناعتها المطلقة ان العدالة هي مفتاح السلام.