كورونا في غزة: لا وفيات اليوم وتسجيل 172 إصابة

وطن: أظهرت إحصائية وزارة الصحة في غزة ، بشأن فيروس "كورونا" خلوها من الوفيات، اليوم السبت ، وتسجيل 172 إصابة بعد اجراء 1872 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأضحت التقرير الوبائي تعافي 185 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا بغزة ليبلغ اجمالي المتعافين 47912 حالة .

وقالت ان اجمالي تراكمي للمصابين 52399 اصابة، في حين بلغت اجمالي الحالات النشطة 3960 حالة اجمالي الوفيات 527 حالة وفاة.

وبينت ان اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 44 حالة و اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 81 حالة.