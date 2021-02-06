كورونا في غزة: لا وفيات اليوم وتسجيل 172 إصابة
06.02.2021 10:31 AM
وطن: أظهرت إحصائية وزارة الصحة في غزة ، بشأن فيروس "كورونا" خلوها من الوفيات، اليوم السبت ، وتسجيل 172 إصابة بعد اجراء 1872 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.
وأضحت التقرير الوبائي تعافي 185 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا بغزة ليبلغ اجمالي المتعافين 47912 حالة .
وقالت ان اجمالي تراكمي للمصابين 52399 اصابة، في حين بلغت اجمالي الحالات النشطة 3960 حالة اجمالي الوفيات 527 حالة وفاة.
وبينت ان اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 44 حالة و اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 81 حالة.