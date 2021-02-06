هل اشترى الوليد بن طلال نادي مرسيليا بـ 480 مليون يورو؟

وطن: تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن نادي الجنوب الفرنسي أولمبيك مرسيليا قد تم بيعه إلى رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال.

وقد نشر الصحافي الفرنسي المختص في الرياضة تيبو فيزيران على حسابه في "تويتر" فيديو يشرح فيه أن صفقة بيع مرسيليا إلى شركة استثمار تابعة لرجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال قد تمت في العاصمة السعودية في الرياض مع المالك الحالي فرانك ماكورت، وأن الإعلان عن البيع سيتم في الأيام القليلة القادمة.

من جهتها نقلت قناة "كنال بلوس" الفرنسية الخبر عن طريق أحد صحافييها الذي أكد أن الصفقة تمت بالفعل وأن قيمتها تساوي 480 مليون يورو، وأن فريقا جديدا سيتكون لرئاسة النادي. كما نقلت القناة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد لعب دورا في هذه الصفقة. نُذكر أن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي كان قد لعب دورا كبيرا في شراء سان جرمان من طرف القطريين عام 2011.

وقبل أقل من سنة راجت أنباء حول بيع مرسيليا إلى الأمير الوليد بن طلال الذي تربطه علاقة خاصة بمدينة مرسيليا. فهل ستكون هذه المرة الصفقة الحقيقة لبيع النادي الجنوبي أم انها شائعة أخرى من بين الشائعات الكثيرة التي تحوم حول هذا الفريق الشعبي والكبير في فرنسا؟

المصدر: (مونت كارلو الدولية)