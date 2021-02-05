أهمية الصياغة القانونية

كتب أسامة الكيلاني :

عندما تصاغ النصوص القانونية ويتم إصدارها من أجل المصلحة العامة فان صياغة هذه النصوص يجب ان توسد لاهل الاختصاص ولا عيب في ذلك حتى لا تصدر هذه النصوص بصياغة ركيكة تكون فيها أبعد ما تكون عن الصياغة واللياقة واللباقة القانونية وهو الأمر الواضح بجلاء بما جاء بنص المادة 17/أ/٢ من القرار بقانون بشأن تشكيل المحاكم النظامية (صفتها الحقوقية: في الطعون الموجهة إلى الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن محاكم البداية التي تزيد قيمة المدعى به فيها على عشرة آلاف دينار، ).

هذا النص يتحدث عن اختصاص محاكم البداية في الدعاوى التي تزيد عن عشرة آلاف دينار وكأنها تختص في قضايا تقل قيمتها عن هذا الحد وأن قراءة هذا النص بركاكته واحتماله لأكثر من معنى قد جاءت مخيبة للآمال حيث يفترض بأن صياغته على الاقل كانت بعد دراسة مستفيضة باعتباره تشريع صادر بعد البحث والتدقيق لكل جوانب المسألة التي يعالجها حتى لا تكون صياغة النصوص تحتمل أكثر من معنى وتفسير ومنها بروز تساؤل مهم عما إذا كانت محكمة البداية تختص بالدعاوى التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار ما دام قد تحدث النص عن اختصاصها في الدعاوى التي تزيد عن عشرة آلاف دينار، وهو ما يعيد للأذهان ركاكة المادة 6 من القرار بقانون رقم (26) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تحدثت عن السجن المؤبد لمدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة علما ان السجن المؤبد هو الذي لا يكون له حد ولا تعرف له مدة.

ان اصدار هذه النصوص تحت ذريعة الحد من الاختناق القضائي من أجل التسريع بفصل القضايا بذريعة الإصلاح يتعارض مع مبادئ العدالة التي تسمو على هذه الذريعة التي ما انفك ابو شرار يتسلح بها باعتبارها مبررا لوجوده، علما انها حالة (اي الاختناق القضائي) يجب معالجتها بوسائل أخرى لا تؤدي الى الانتقاص من العدالة وحقوق المتقاضين.

على ذات المنوال عاد من فكر بهذا المفهوم الخاطئ في صياغة المواد القانونية لذات الركاكة في الصياغة والتعبير والارتجالية ودون بحث عن مصلحة عامة حقيقية عندما صاغ واقترح المادة 17/ب/2 من القرار بقانون بشأن تشكيل المحاكم النظامية والذي ربط فيه نقض الأحكام في الدعاوى التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار بحصول الطاعن على إذن من ما اسماه رئيس المحكمة العليا /النقض وهو بذلك قد غاب عن ذهنه أمران:

الأول: ان هذا الرئيس ستنهال عليه أعداد ضخمة من طلبات أذون النقض وهو ما يستلزم تفرغه أو من يفوضه للبت في هذه المسألة التي قصرها عليه المشرع دون غيره وهو ما سيؤدي الى إضافة مهام جديدة له لم تكن معروفة من قبل تثقل كاهله وربما لا يستطيع القيام بها.

ثانيا: ان المشرع بهذا النص منح الرئيس سلطات استثنائية فيما يتعلق بمنح أذون النقض التي تجعله يتحكم وحده دون غيره أو من يفوضه في التقرير بهذا الشأن والتي قد تخضع لاهوائه، وهو بالملخص يجعل من القضاء في هذه القضايا التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار مرهون بقرار فردي، وهو ما يجعل حقوق المتقاضين كذلك في مهب الريح وتحت رحمة رئيس مجلس القضاء أيا كان هذا الرئيس أو من يفوضه.

ان تزايد سقطات من يتولى صياغة هذه القوانين دون ان يعترف بأن قدراته القانونية والمعرفية لا ترقى الى الحد الذي يؤهله لصياغة النصوص القانونية على أهميتها والتي يتولاها في الظروف الطبيعية لجان قانونية محترفة يشكلها المجلس التشريعي من ذوي الخبرة والاختصاص.

ان هذه السقطات المتزايدة توجب عليه الاعتراف بعدم قدرته على القيام بهذه المهمة الخطيرة لاتصالها بالتشريع الذي يتعلق بهيبة الدولة وكيانها والتنحي جانبا عن هذه المهمة أيا كان هذا الذي يقوم بهذه الصياغة التي لا تجلب سوى الانكفاء والارتداد الى الخلف في الوقت الذي يجب فيه ان نواكب التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي يجب ان يكون مقترنا بتطور تشريعي موازٍ له.