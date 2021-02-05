"الجنائية الدولية": المدعية العامة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية

رام الله - وطن: صوتت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، على قرار يمنح المدعية العامة لها، الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية.

ويمهد القرار الطريق للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

ويتمثل القرار وفق ما أصدره الغرفة التمهيدية بأن فلسطين دولة عضو في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وأن الولاية القضائية للمحكمة يمتد إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، أي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

ويعني هذا القرار بأن الادعاء العام في المحكمة يستطيع الآن البدء بمرحلة جديدة من التحقيقات التي قد تؤدي إلى توجيه لوائح اتهام لمتهمين بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وتشمل تلك الجرائم التهجير القسري، الاستيطان، التعذيب، القتل العمد لمدنيين بدون ضرورة عسكرية، جريمة الأبارتهايد، وغيرها الكثير.

يذكر أن القرار حول فتح تحقيق ضد إسرائيل مطروح على أجندة المحكمة الجنائية الدولية منذ نهاية العام 2019، إلا أن المدعية العامة بنسودا طلبت رأي قضاة المحكمة بشأن صلاحياتها بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.

وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، الأسبوع الماضي، بأن "مسؤولين سياسيين في حكومة الاحتلال يتخوفون من أن الاعتقاد في المحكمة الدولية هو أن فتح التحقيق لن يقود إلى مواجهة مع الولايات المتحدة. ولذلك، فإن هذا الأمر سيسمح الآن للقضاة بالإعلان عن فتح تحقيق ضد إسرائيل".

ولفتت الإذاعة إلى أن لتحقيق كهذا عواقب كثيرة على الكثيرين من السياسيين والعسكريين الإسرائيليين في الماضي والحاضر، "وثمة إمكانية لإصدار أوامر اعتقال ضد قسم منهم".

وفرضت إدارة ترامب عقوبات على جهات في المحكمة الجنائية الدولية في أعقاب تحقيق بارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في أفغانستان. وصرح ترامب في حينه بأنّ العقوبات التي فرضها كانت بسبب تحقيقات المحكمة ضد إسرائيل أيضا.

من جانبه قال موقع والا العبري، إن قضاة المحكمة الدولية، صادقوا على طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بفتح تحقيق ضد إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب.

وأفاد الموقع العبري، أن بنسودا طالبت بفتح تحقيق ضد إسرائيل على خلفية جرائمها، خلال عدوان 2014 وخلال فعاليات مسيرات العودة عام 2018 واستمرارها في سياسة الاستيطان في مناطق الضفة وشرقي القدس.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارا يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.