مسيرات غاضبة في الداخل المحتل ضد الجريمة وشرطة الاحتلال

وطن: اعتدت شرطة الاحتلال، اليوم، الجمعة، على تظاهرات شهدتها بلدات فلسطينية في الداخل المحتل ضد العنف والجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال مع عصابات الإجرام، مع استفحال جرائم القتل.

وجاءت هذه التظاهرات الاحتجاجية في أعقاب تصاعد العنف والجريمة وآخرها استشهاد الشاب، أحمد حجازي، برصاص شرطة الاحتلال في مدينة طمرة مطلع الأسبوع الجاري.

ففي الطيبة، فرّقت شرطة الاحتلال التظاهرة بالقنابل الصوتيّة واستقدمت سيارات المياه العادمة، واعتقلت 3 من الشبان.

كما شارك العشرات في مظاهرة في حيفا، مساء الجمعة.

وهتف المتظاهرون ضد عنف شرطة الاحتلال وضد تواطؤ الشرطة مع عصابات الجريمة، وللمطالبة بالحريّة للناشط المعتقل، مهنّد أبو غوش.

واعتدت الشرطة على المتظاهرين واعتقلت إحدى المتظاهرات.

وفي وقت سابق اليوم، تظاهر العشرات من المدينة والمنطقة في مدخل الجسر وأغلقوا الشارع أمام حركة السير في المكان، بدعوة من اللجان الشعبية في المثلث الجنوبي.

وحملّ المتظاهرون شعارات منددة بالجريمة وتواطؤ الشرطة إذ كتب على بعض منها "موحدون ضد العنف والإجرام وحاملي السلاح"، "الشهيد أحمد حجازي قتل بسلاح الشرطة والإجرام".

وفي منطقة شفاعمرو، نظمت تظاهرتان احتجاجيتان على مفرقي "الناعمة" وكابول، تنديدا بتواطؤ الشرطة وظاهرة العنف والجريمة المتفشية في المجتمع العربي.

وأغلق المتظاهرون شارع 70 في مفرقي شفاعمرو وكابول أمام حركة السير.

وفي مفرق نحف، تظاهر العشرات من أهالي القرية ومنطقة الشاغور وأغلقوا شارع 85 أمام حركة السير، تنديدا بتفشي العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بالعنف والجريمة من بينها "العنف دمار والأمان عمار"، "تقاعس الشرطة أقوى من سلاح المجرمين"، بالإضافة إلى شعارات غاضبة أخرى.

وفي باقة الغربية، أدى المئات صلاة الجمعة ثم توجهوا للتظاهر في مدخل المدينة القريب من شارع 6، استمرارا للنشاطات الأسبوعية ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة.

وفي الناصرة، احتشد العشرات عند دوّار البيغ، للمرّة الثانية خلال أقلّ من أسبوع احتجاجًا. ودفعت الشرطة المحتجّين وأغلقت الشارع الرئيس في محاولة لمنع إغلاقه من قبل المتظاهرين مثلما حدث قبل يومين.

ودخل المتظاهرون إلى داخل الناصرة، وتوجّهوا إلى مركز المدينة، بحسب ما أفاد مراسل "عرب ٤٨"، زكريا حسن.

وفي طمرة، بلد الشهيد أحمد حجازي، انطلقت تظاهرة نسائيّة على شارع 70، الموازي لمفترق مدينة طمرة.

وشاركت في التظاهرات ناشطات نسوية والنائبتان عايدة توما وهبة يزبك من مختلف البلدان والمدن، واتجهن نحو بيت الشهيد أحمد حجازي لتقديم التعازي لعائلة الشهيد.

ومما يذكر أن بلدات عربية أخرى من بينها أم الفحم وسخنين وجلجولية والفريديس وكفر كنا وغيرها شهدت احتجاجات ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة خصوصًا في أعقاب استشهاد الشاب، أحمد حجازي، من مدينة طمرة برصاص الشرطة مطلع الأسبوع الجاري.

عرب 48