وفاة 4 أشخاص جرّاء سيول جارفة في الأردن

وطن: هطلت أمطار غزيرة على عموم المملكة الخميس ما أدى إلى تشكل سيول في عدة مناطق- الأمن العام الأردني

قالت وسائل إعلام أردنية الجمعة، إن أربعة أشخاص فارقوا الحياة جرّاء السيول الجارفة التي ضربت منطقة الرويشد التابعة لمحافظة المفرق شمالي شرق المملكة.

وبحسب ما نقلت مواقع أردنية، فإن فرق البحث والإنقاذ بالإضافة إلى شرطة البادية الملكية، عثرت على ثلاث جثث كانت مفقودة إثر انجرافها جرّاء السيول.

كما توفي شخص رابع قبل ذلك، إثر انقلاب مركبته خلال وصوله إلى منطقة السيول للبحث عن المفقودين.

وذكرت مواقع أردنية أن الجثث الثلاث تعود لأشخاص كانوا يستقلون مركبة انجرفت في منطقة وادي خظري بالرويشد.

وهطلت أمطار غزيرة على عموم المملكة الخميس، ما أدى إلى تشكل سيول في عدة مناطق.

عربي 21