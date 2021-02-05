القاضي غانم: خطة الحكومة الاستثمارية بالأرضي المملوكة للدولة تهدف لرفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني والنهوض بالمجتمع

وطن: أوضح رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية القاضي محمد غانم بأن خطة الحكومة الفلسطينية بطرح أراض مملوكة لخزينة الدولة العامة للاستثمارات المتنوعة أمام المواطنين تهدف بالمقام الأول لرفع وتحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني والنهوض بالمجتمع ككل حيث ستوفر أيضاً فرصاً للأيدي الفلسطينية العاملة في تلك المشاريع.

وأكد غانم خلال مشاركة هاتفية في الجولة الاقتصادية من برنامج مال وأعمال عبر إذاعة صوت فلسطين، بأن الخطة التنموية التي وضعتها الحكومة الفلسطينية بقيادة دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية وبتعليمات من فخامة الرئيس محمود عباس تهدف لخلق فرص جديدة للشباب الفلسطيني باعتبارهم فئة كبيرة من المجتمع وللمواطنين ولأصحاب الأعمال وهذا ضمن خطة العناقيد التنموية والتي تسعى إلى الخروج من أصول الخزينة الثابتة غير المتحركة إلى أصول منتجة على رأسها أراضي الدولة ووضعها في عجلة الاقتصاد وذلك من أجل الإسهام في فتح أفاق جديدة عبر الاستثمارات في مجالات مختلفة زراعية وسياحية وصناعية والطاقة الشمسية.

وبين غانم بأن هذه المبادرة هي نتاج تكاتف جهود بعض المؤسسات ونتاج لقاءات واجتماعات استمرت لشهور عدة لعب خلالها مجلس الوزراء واللجنة الوزارية برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم دوراً رئيسياً في إعداد نظام استثماري لأراضي الدولة موضحاً بأنه "قد بدأنا فعلا بالمشروع" حيث تم منح بعض الأراضي تحت بند الإيجار وسيتم الإعلان خلال الأسبوع القادم عن ١١ قطعة لاستثمارها في محافظات الوطن الشمالية.

وأشار خلال المداخلة الهاتفية بأنه سيكون هناك مراحل أخرى من المبادرة تشمل كافة محافظات الوطن وفق الخطة الموضوعة من قبل اللجنة الوزارية لمشاريع مختلفة ذات خطة ورؤية واضحة من قبل المستثمر وتشمل دراسة تنموية اجتماعية تعود بالنفع على المحيط ككل من أيادي فلسطينية عاملة في المشروع إلى خزينة الدولة الفلسطينية واقتصادنا الوطني.