نقابة العاملين في كهرباء القدس تنتخب رئيس وأعضاء هيئة إدارية جديدة

وطن: جرى اليوم انتخاب رئيس وأعضاء هيئة إدارية جديدة لنقابة العاملين في شركة كهرباء محافظة القدس في كافة الفروع التابعة الشركة بمناطق الامتياز وسط أجواء ديمقراطية وإجراءات وقائية وصحية.

وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس المهندس هشام العمري بالأجواء الديمقراطية التي سادت الانتخابات في مختلف فروع الشركة، مهنئاً أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة بفوزهم بالانتخابات، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق في خدمة وطنهم وأبناء شعبهم.

وفازت كتلة فتح بـ 6 مقاعد حيث تم انتخاب هاني عبد السلام ، شكرية ملش، زهير زعانين، فؤاد صبح، جواد الدبس، مراد النجار، حمزة زغير، اسماعيل شقيرات، طارق سباسي، وسيتم توزيع المناصب الإدارية في وقت لاحق.