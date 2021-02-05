5 وفيات و722 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ماضية

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 5 وفيات و722 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة، خلال 24 ساعة ماضية.

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل حالتي وفاة في كل من نابلس وطولكرم، اضافة لـ3 حالات وفاة في القدس المحتلة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس (9)، سلفيت (36)، الخليل (45)، طولكرم (21)، رام الله والبيرة (58)، قلقيلية (9)، أريحا والأغوار (13)، بيت لحم (33)، طوباس (10)، نابلس (36)، جنين (23)"، قطاع غزة (179)، مدينة القدس (250).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس (29)، سلفيت (23)، الخليل (30)، طولكرم (12)، رام الله والبيرة (141)، قلقيلية (4)، أريحا والأغوار (0)، بيت لحم (11)، طوباس (15)، نابلس (57)، جنين (18)"، قطاع غزة (268)، مدينة القدس (205).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 61 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.