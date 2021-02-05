فرنسا تدين هدم الاحتلال خربة حمصة في الأغوار الشمالية

وطن: دانت فرنسا، اليوم الجمعة، هدم قوات الاحتلال خربة حمصة بالأغوار الشمالية المحتلة للمرة الرابعة على التوالي.

وقالت، في بيان صدر عن القنصلية الفرنسة العامة في القدس، "تدين فرنسا عمليّات الهدم والمصادرة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية للمنشآت الإنسانيّة المموّلة من المجتمع الدولي، وخصوصا فرنسا، في قرية خربة حمصة الفلسطينيّة".

وأضاف البيان، "تتعارض هذه الإجراءات مع القانون الدوليّ الإنسانيّ. داعية سلطات الاحتلال إلى وضع حد لها.

وكانت قوات الاحتلال، هدمت 70 منشأة بين سكنية وحظائر أغنام لعدة عائلات فلسطينية في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، و5 خيم نصبتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.