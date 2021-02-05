عائلة الشهيد خالد نوفل لـ"وطن": كان أعزلاً وتمت تصفيته بدم بارد

العائلة تطالب عبر "وطن" بالإفراج عن جثمان الشهيد لدفنه

رام الله – وطن: نفت عائلة الشهيد خالد ماهر نوفل، مزاعم سلطات الاحتلال التي ادعت أن الشهيد كان ينوي تنفيذ عملية في بؤرة استيطانية مجاورة لمستوطنة "نيريا" المقامة على أراضي المواطنين في منطقة جبل "الريسان" بقرية راس كركر شمال غرب مدينة رام الله.

وأوضحت العائلة في اتصال هاتفي مع وطن، أن الشهيد كان متجها إلى أرضه في جبل الريسان فجر اليوم الجمعة، مؤكدة أن ما جرى تصفية بدم بارد من قبل المستوطنين.

وقال خال الشهيد نصر نوفل لـوطن: وفقا للرواية الاسرائيلية الشهيد كان أعزلا، وبالتالي كيف لأعزل أن ينفذ عملية طعن أو اطلاق الرصاص، مردفا: هذا يثبت أن ما حدث هو تصفية.

وأشار إلى أن حوادث إطلاق الرصاص على أبناء بلدة راس كركر تكررت خلال الأشهر والسنوات الماضية، لمجرد الذهاب إلى أراضيهم المصادرة في جبل الريسان، مردفا: الأراضي مصادرة منذ عام 1983 وصدر قرار احتلالي آخر بتجديد المصادرة خلال العام 2018.

وأوضح أن الأراضي المصادرة استولى عليها أحد المستوطنين بحماية من جنود الاحتلال، وأقام عليها مزرعة محاذية لأرض الشهيد خالد.

الشهيد كان يطمح لافتتاح مكتب للمحاسبة

وأكد نوفل أن الشهيد (34 عاما)، متزوج ولديه طفل واحد يبلغ 4 سنوات واسمه يوسف، قد تخرج عام 2012 من جامعة بيرزيت بتخصص إدارة الأعمال، وكان يعمل في دائرة الأملاك في وزارة المالية.

وأضاف: الشهيد كان طموحا، ويفكر جديا بترك الوظيفه لافتتاح مكتب خاص للمحاسبة، ولكن إرهاب المستوطنين قضى على هذا الحلم.

وطالبت عائلة نوفل عبر وطن جميع المنظمات الدولية بالضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن جثمانه فورا لدفنه بطريقة لائقة.

وكانت مواقع عبرية زعمت صباح اليوم، أن الشهيد وصل بسيارته إلى مزرعة المستوطن، وحاول اقتحام أحد المنازل وتعارك مع عدد من المستوطنين في المكان قبل إطلاق النار عليه، ما أدى لاستشهاده.