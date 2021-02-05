الاحتلال.. وفاة 46 وأكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا

وطن: أفادت معطيات وزارة الصحة في دولة الاحتلال، الجمعة، بأنه شُخصت أمس 7168 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء قرابة 81 الف فحص، وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 8.8%. وتوفي 46 مريضا بكورونا أمس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5019 مننذ بداية الجائحة.

ويرقد في المستشفيات 1649 مريضا بكورونا، بينهم 1040 مريضا في حالة خطيرة، وبضمنهم 307 مرضى موصولون بأجهز تنفس اصطناعي.

ورغم فتح حملة التطعيمات أمس لتشمل المواطنين فوق سن 16 عاما، إلا أن ذلك لم يؤدي إلى ارتفاع في الإقبال على تلقي التطعيم، إذ تلقى أمس 71,800 شخص الجرعة الأولى من التطعيم، و55,549 تلقوا الجرعة الثانية.