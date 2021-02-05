الشرطة تقبض على أحد كبار تجار المخدرات في رام الله

وطن: قبضت الشرطة، اليوم الجمعة، على أحد كبار تجار المخدرات وبحوزته مواد مخدرة في إحد بلدت غرب رام الله.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد متابعه حثيثة ومتواصلة على مدار 24 ساعة لأحد تجار المخدرات في قرى غرب رام الله تم إعداد كمين له بمساندة قوة من المباحث العامة، وتم القبض عليه بعد مقاومة القوة ومحاولته الهرب بمركبته وتم السيطرة عليه.

وخلال عملية تفتيش المركبة، تم ضبط 20 أصبع من مادة بنيه يشتبه أنها مادة الحشيش المخدرة، وضبط 3 قطع بنيه يشتبه أنها مادة الحشيش المخدر، وضبط حبوب بيضاء يشتبه أنها حبوب الاكستازي المخدرة عدد(10)، وضبط ميزان حساس وضبط مبلغ مالي 2280 شيقل متحصلات بيع مواد مخدرة، وتم أيضا ضبط نصف سيجارة بداخلها تبغ مخلوط بمادة بنيه يشتبه أنها مادة الحشيش المخدرة.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على الشخص والمضبوطات من أجل استكمال الإجراءات القانونية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.