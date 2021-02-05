قوى صهيونية تطالب الحكومة الكندية بإدرج "شبكة صامدون" على قوائم "الارهاب"

وطن: طالب "المركز من أجل اسرائيل والشؤون اليهودية" (سيجا)، في العاصمة الكندية أتاوا، الحكومة الفيديرالية الكندية بوضع "شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين" على "قوائم الارهاب" بعد حملة عالمية نظّمتها "شبكة صامدون" استمرت نحو أسبوعين طالبت فيها بالإفراج عن أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المعتقل في سجون الاحتلال منذ نحو 15 عاماً.

وتأتي الحملة الصهيونية الجديدة التي تشنها منظمات يمينية متطرفة على "شبكة صامدون" في وقت يجري فيه الحديث في كندا عن منظمات فاشية وعنصرية وملاحقتها قضائياً، الأمر الذي اعتبره نشطاء حقوقيون "محاولة اسرائيلية لحرف النقاش العام حول العنصرية والفاشية في كندا ودفعه باتجاه الفلسطينيين والعرب".