الاحتلال يعتقل القيادي في الشعبية عصمت الشولي

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والأسير المحرر، عصمت جميل شولي (72 عاماً)، في بلدة عصيرة الشمالية، شمال مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل شولي، بعد تفجير أبوابه واعتقلته وفتشت منزله وعاثت فيه خراباً.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت نجل الشولي فارس قبل حوالي أسبوعين.

وكان الشوالي قد أمضى أعواماً كثيراً في سجون الاحتلال، آخرها حكم إدارياً في 2016، وهو من مؤسسي حركة القوميين العرب.