تمديد الإغلاق المشدد في دولة الاحتلال حتى الأحد المقبل

وطن: صادقت حكومة الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، على تمديد الإغلاق المشدد والمطول الذي تفرضه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى الساعة السابعة من صباح يوم الأحد المقبل.

وجاء القرار بعد جلسة امتدت نحو 12 ساعة، وشهدت حالة عارمة من الفوضى وسط تبادل للصراخ والاتهامات بين وزراء حكومة الاحتلال، كما شهدت الجلسة التصويت على القرار في مناسبتين، بعد قرار المستشار القضائي لحكومة الاحتلال إلغاء قرار التمديد، لخلل قانوني في عملية التصويت.

المصدر: عرب 48