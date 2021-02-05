حالة الطقس

وطن: يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي، ويكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو باردا نسبيا إلى بارد وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على فترات فوق بعض المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو السبت غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ويكون الجو باردا نسبيا إلى بارد، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على فترات فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ليصبح الجو معتدلا فوق المرتفعات الجبلية، دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.