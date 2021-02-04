حسين الشيخ: نرحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لقبول مبادرة الرئيس عباس

وطن: رحب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، الخميس، بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بدعوته لقبول مبادرة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة والرباعية الدولية لدفع عملية السلام بالمنطقة".

وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد على أن "الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل الصراع وإنهاء المعاناة".

وقال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن دعوة الرئيس عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة، ولجنة رباعية موسعة للشرق الأوسط- مع تحضير ومشاركة مدروسة من قبل الأطراف الرئيسية- توفر فرصة إيجابية لدفع السلام في المنطقة.