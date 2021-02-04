حزب الله يدين اغتيال الناشط لقمان سليم

وطن: أدان "حزب الله" اللبناني، الخميس، عملية اغتيال الناشط لقمان سليم، الذي عثر عليه مقتولا داخل سيارته بمنطقة "العدوسية"، جنوبي البلاد.

وطالب الحزب الأجهزة القضائية والأمنية ‏المختصة، بـ"كشف مرتكبي الجريمة ومعاقبتهم، ومكافحة الجرائم المتنقلة في ‏أكثر من منطقة بلبنان، وما يرافقها من استغلال سياسي وإعلامي على حساب الأمن ‏والاستقرار الداخلي".

وفي وقت سابق الخميس، عثرت قوات الأمن على سليم مقتولا داخل سيارته في منطقة الزهراني (جنوب)، عقب ساعات من اختفائه.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن جثمان الناشط وجد مصابا بـ5 طلقات نارية، 4 في الرأس وواحدة في الظهر، في وقت تتواصل التحقيقات للكشف عن ملابسات الجريمة.