3 وفيات و250 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس خلال يومين

وطن: أفاد الدكتور علي الجبريني مساء اليوم الخميس، بأن مدينة القدس شهدت خلال يومين تسجيل (3) حالات وفاة، و250 إصابة جديدة.

ووفق بيان صحافي، فقد أوضح الجبريني أن الوفيات توزعت على أحياء: البلدة القديمة، سلوان، وبيت حنينا، ليرتفع عدد الوفيات إلى (202) حالة منذ بداية الجائحة.

وقال الطبيب المقدسي: "إن الإصابات ارتفعت، حيث تم تسجيل (250) إصابة خلال يومين؛ بواقع (133) إصابة يوم أمس، و(117) إصابة اليوم، لتصبح عدد الحالات النشطة في المدينة المقدسة (852)، وذلك بعد تسجيل (208) حالات شفاء خلال اليومين الماضيين.

بينما شهدت الحالة الوبائية الخاصة بالمرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات تسجيل 80 مريضاً.

وتجدر الإشارة إلى ضعف الإقبال على اللقاح بين المقدسيين الذين حصلوا على تطعيم كورونا، حيث إن من تلقوا الجرعة الأولى بلغوا ما يقارب 26 ألف مقدسي، بينما حصل ما يقارب 10 آلاف على الجرعة الثانية، مما يعني أن النسبة ضئيلة مقارنة بعدد السكان في المدينة المقدسة.

وناشد الجبريني المواطنين بضرورة الالتزام دوماً بالتعليمات الصحية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات حتى أولئك الدين تلقوا اللقاحات، والحرص على التباعد الاجتماعي، ومواصلة التعقيم والنظافة.