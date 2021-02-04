بايدن: الحرب في اليمن يجب أن تنتهي

وطن: أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف كل الدعم العسكري الأمريكي في الحرب على اليمن بما في ذلك مبيعات الأسلحة.

وفي خطاب له، مساء الخميس، أعلن بايدن أن بلاده ستعيد إرساء التحالفات وتنخرط في السياسات الخارجية لمواجهة الأنظمة الدكتاتوية.

وقال إن السعودية تواجه تهديدات، وسنواصل دعمها لحماية أراضيها من هجمات مجموعات تدعمها إيران.

وأضاف "وقّعت قراراً بإلغاء منع دخول المسلمين الولايات المتحدة، وسنرفع حجم استقبال للاجئين إلى 125 ألفا سنويا".

وشدد بايدن على أنه يجب الاستثمار في القطاع الصحي لتخفيف خطر الجائحة والأوبئة.