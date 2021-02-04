مرسيدس تؤجل الكشف عن سيارتها لموسم 2021

وطن: تنتظر مرسيدس حتى مارس المقبل للكشف عن سيارتها الجديدة لموسم 2021 من سباقات فورمولا 1، بسبب عدم معرفة مستقبل السائق البريطاني لويس هاميلتون معها، وفقا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وانتهى عقد هاميلتون بطل العالم سبع مرات مع الشركة في ديسمبر الماضي، وأشار قائد فريق مرسيدس توتو وولف إلى أن قرار بقاء هاميلتون من عدمه مع الفريق ليس واضحا إلى الآن، وأوضح أن "القرار ليس وشيكا، وأتحاور مع هاميلتون حول شروط العقد".

وفي العادة يكشف الفريق عن سيارته الجديدة في شهر فبراير، لكنه لن يفعل ذلك هذا الموسم حتى 2 مارس المقبل.

وبعد تأجيل سباق الجائزة الكبرى في أستراليا، من المفترض أن يبدأ هاميلتون البالغ من العمر 36 عاما موسمه في محاولة للفوز بلقب العالم الثامن بالبحرين في 28 مارس.

وستجري تجارب تحضيرية في البحرين قبل أسبوعين من السباق، وأصبحت مرسيدس الفريق الثالث الذي يعلن عن موعد إطلاق سيارته لموسم 2021 بعد إعلان ماكلارين وألفا روميو أنهما سيكشفان عن سيارتيهما في 15 و22 فبراير على التوالي.

وفي نوفمبر الماضي قال هاميلتون إنه يفكر في مشاريع بعيدة عن الفورمولا 1 بعد أن تجاوز عدد مرات الفوز بسباقات الفورمولا 1 التي حققها الأسطورة الألماني مايكل شوماخر.

ولم يوقع السائق البريطاني عقدا مع مرسيدس حتى الآن للموسم الحالي، مما أثار تساؤلات بشأن احتمال خروجه من المنافسة لمتابعة اهتمامات أخرى.

وأصر هاميلتون عدة مرات على أنه يريد البقاء في الرياضة لأطول فترة ممكنة، وسيبحث مع مرسيدس لتمديد العقد في الوقت المناسب، ولكن كلما طال التأخير ازدادت التساؤلات عن مصيره.

وأكد أنه سيأتي وقت في النهاية لمغادرة الساحة الرياضية، وقال إنه "لن يمر وقت طويل قبل أن أصل إلى هذه المرحلة".