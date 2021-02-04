"الخارجية": حالة وفاة بفيروس كورونا في صفوف جاليتنا في روسيا

وطن: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، بتسجيل حالة وفاة، بفيروس كورونا، في صفوف جاليتنا في روسيا، ما يرفع عدد الوفيات إلى 366، فيما استقر عدد الإصابات في صفوف جالياتنا حول العالم عند 12389 إصابة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بأن سفارة دولة فلسطين لدى روسيا، أفادت بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن د. محمد فضل حمدة (60) عاماً، ليرتفع عدد حالات الوفاة في روسيا الى 5.

هذا وأشار فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الاميركية، إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية ليبقى عدد حالات الوفاة إلى 116، كما لم تسجل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم ليبقى عدد الاصابات 9379 إصابة.