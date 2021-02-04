مراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة يدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام

وطن: دعا مراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الخميس، الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، إلى العمل من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام مع إسرائيل.

جاء ذلك في كلمة لمنصور، خلال أول اجتماع تعقده اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، هذا العام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور غوتيريش وعدد من ممثلي الدول الأعضاء.

وقال منصور، إنه يدعو غوتيريش إلى "العمل من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام حت رعاية الأمم المتحدة"، مؤكدا "استعداد السلطة الفلسطينية للعمل معه لتحقيق هذا الغرض".

وأكد أهمية "تقديم المجتمع الدولي الدعم اللازم للجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف من أجل تحقيق حل عادل يضمن حقوقه".

وأضاف: "ما يحتاجه المجتمع الدولي اليوم هو الإرادة لتنفيذ القانون الدولي وإخضاع إسرائيل ومحاسبتها على الجرائم الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، والمستمرة منذ عقود".