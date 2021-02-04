إفراج مشروط عن الأسير المقدسي محمد عبيد

وطن: أفرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس عن الأسير محمد كمال عبيد من معتقل المسكوبية غربي القدس المحتلة بشرط عدم التجمهر والاحتفال ورفع رايات وأعلام.

وكانت مخابرات الاحتلال اختطفت صباح اليوم الأسير محمد عبيد لحظة الافراج عنه من سجن النقب الصحراوي، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 7 سنوات، واقتادته إلى مركز شرطة المسكوبية.

كما فرضت قوات الاحتلال على الأسير عبيد التوقيع على كفالة مالية قيمتها 3 آلاف شيكل.

واعتقل الشاب محمد عبيد (25 عاما) من قرية العيسوية في عام 2014، على يد وحدة المستعربين، وحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات، ودفع غرامة مالية قيمتها 27 ألف شيكل.

ووجهت محكمة الاحتلال للأسير محمد عبيد عدة تهم منها، الانتماء لخلية تنظيمية، وإلقاء زجاجات حارقة على الجنود الإسرائيليين ومركباتهم وكنيس يهودي في مستوطنة "التلة الفرنسية" المقامة على أراضي العيسوية.