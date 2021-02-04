غوتيريش يدعو دولة الاحتلال لوقف الاستيطان

وطن: دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، دولة الاحتلال، إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في أول جلسة تعقدها "لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" هذا العام، في نيويورك.

وأكد غوتيريش في كلمته خلال الجلسة، "التزام الأمم المتحدة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل الصراع وإنهاء المعاناة".

وأضاف: "الهدف المتفق عليه منذ فترة طويلة واضح، إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967".

وأوضح أن ذلك "بما يتماشى مع القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتفاقيات الثنائية، مع القدس عاصمة لكلا الدولتين".

وأردف: "أكرر دعوتي لحكومة إسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، التي تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال سلام عادل ودائم وشامل".

وحذر من أن "القيود الإسرائيلية على حركة الفلسطينيين، من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، وتؤدي لتفاقم عدم الثقة بين الجانبين، ويدفعنا بعيدا عن السلام".

وفي سياق آخر، أشاد غوتيريش، بقرار الرئيس عباس، القاضي بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني.

واعتبر القرار "خطوة حاسمة نحو الوحدة الفلسطينية وإسباغ شرعية متجددة للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك البرلمان والحكومة المنتخبين ديمقراطيا".