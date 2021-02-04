ايران: تسجيل 67 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 7040 إصابة جديدة و67 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، إن العدد الكلي للإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الخميس مليون و445 ألفا و326 إصابة، وبوفاة 67 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، فقد بلغ مجموع عدد المتوفين في إيران بسبب هذه الجائحة 58 ألفا و256 شخصا.

وتابعت لاري، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليون و235 ألفا و581 شخصا لغاية الآن.

يذكر أن 9 ملايين و504 آلاف و 930 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19" في كافة أنحاء إيران حتى الآن.

المصدر: "تسنيم"+"RT"