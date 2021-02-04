انطلاق مناورات "جنيفر فالكون" المشتركة بين دولة الاحتلال وأمريكا

وطن: أعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، أنه بدأ مطلع الأسبوع مناورات"جنيفر فالكون" مشتركة مع الجيش الأميركي، جنوب فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث بلسان جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، خلال بيان صادر، "بدأ هذا الأسبوع تمرين مقرات القيادة المشترك لقوات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي والجيش الأميركي".

وأضاف أفيخاي أدرعي أن التمرين يعقد هذا العام بشكل متوازٍ في ألمانيا والولايات المتحدة ودولة الاحتلال، وبحسب ما زعم به، أن التمرين يحاكي سيناريوهات مختلفة تتعرض فيها دولة الاحتلال لتهديدات بإطلاق صواريخ وتهديدات جوية أخرى، مؤكدا أنه تمت ملاءمة التمرين للظروف التي تفرضها جائحة كورونا.

وأشار أدرعي إلى أن التمرين يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين جيش الاحتلال والجيش الامريكي، وللوقوف على الجاهزية الدفاعية للجيشين، وتوسيع نطاق التعاون الإستراتيجي بين الجانبين.

ويذكر أن، هذه المناورات تجرى كل عام منذ عقدين، وقد انطلقت هذا العام من قاعدة "تساليم" في النقب، وستسمر حتى 16 من الشهر الحالي.

وبحسب مصادر اعلام عربية، لا يستبعد مراقبون أن تشارك الدول العربية المطبعة في مناورات مقبلة.