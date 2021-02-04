3 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

وطن: أكد مركز حنظلة للأسرى والمحررين، مساء اليوم الخميس، دخول 3 أسرى أعواماً اعتقالية جديدة في سجون الاحتلال.

وأفاد المركر، أن الأسرى هم حابس بيوض من رام الله عامه الاعتقالي العشرين، علماً أنه محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهو نفس الحُكم الذي يمضيه ابن مدينته أحمد البرغوثي الذي بدأ هذا الصباح أيضاً عامه العشرين في سجون الاحتلال.

وأضاف "إلى جانب الأسيرين بيوض والبرغوثي دخل الأسير فادي نايفة المحكوم بالسجن 26 عامًا عاماً اعتقالياً جديداً خلف القضبان".