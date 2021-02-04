"الأونروا" تحذر من خطورة وضعها المالي الناجمة عن تبعات جائحة كورونا

وطن: حذرت نائب المفوض العام لوكالة "الأونروا"، ليني ستينيث، من خطورة الوضع المالي للوكالة، الذي وصل لدرجة أنها باتت بالكاد تستطيع توفير رواتب موظفيها لشهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وعرض نائب المفوض العام لوكالة "الأونروا"، ليني ستينيث، خلال لقائها بممثلي الدول المضيفة للاجئين، أبرز ملامح موازنة البرامج للوكالة، للعام 2021، والمقدرة بنحو 806 ملايين دولار أمريكي، وهو نفس الرقم للعام 2020.

وتقدر احتياجات الوكالة الحقيقية للعام الحالي بنحو 881 مليون دولار، منها 806 ملايين لموازنة البرامج، ونحو 75 مليوناً لتغطية عجز مراحل من العام 2020.

وأشارت سنينيث الى أنه فيما يتعلق بموازنة الطوارئ، فإن الوضع ما زال غامضاً.

وقالت ستينيث، إن محدودية التدفق المالي القائم للوكالة، سيؤدي الى مواجهة أزمة تدفق نقدي مع حلول شهر مارس، وستزداد مع حلول شهر يونيو، عازية ذلك للفجوة في المساهمات العالمية لدعم الأنشطة الإنسانية العالمية الناجمة عن تبعات جائحة كورونا، الأمر الذي سيضطر الوكالة للإقدام على تدابير تقشفية.