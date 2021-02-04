مرض السرطان المسبب الثاني للوفاة في فلسطين

وطن: أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، بأن مرض السرطان يعد المسبب الثاني للوفاة في فلسطين، بعد أمراض القلب.

وأضافت الوزارة، في بيان أصدرته لمناسبة اليوم العالمي للسرطان، الذي يصادف الرابع من شباط من كل عام، أن مجموع حالات السرطان المبلغ عنها في الضفة الغربية بلغ 3174 حالة في العام الماضي، بزيادة قدرها 2.2% عن عدد الحالات المبلغ عنها في عام 2018، والتي بلغت في حينه 3102 حالة.

وتابعت الوزارة، ان عدد الحالات الجديدة المسجلة بلغ لدى الإناث 1664 حالة، بنسبة 52.4% من حالات السرطان الجديدة، وسجلت 1510 حالات بين الذكور بنسبة 47.6%، من مجموع الحالات المسجلة في العام 2019.

وأوضحت الوزارة، أن 1095 حالة سرطان سجلت في الفئة العمرية فوق 64 عاما، أي 34.5% من مجموع الحالات المسجلة في العام 2019، علماً بأن نسبة هذه الفئة العمرية يمثل 3.3% فقط من مجموع عدد السكان، وسجلت 1936 حالة بواقع 61% من الحالات في الفئة العمرية 15-64 عاماً، وسجلت 143 حالة أي 4.5% في الفئة العمرية دون 15 عاماً.

ويشار الى ان سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعاً في فلسطين، حيث تم تسجيل 536 حالة جديدة عام 2019، وهو ما نسبته 16.9% من مجموع حالات السرطان المسجلة، يأتي بعد ذلك سرطان القولون والمستقيم بتسجيل 400 حالة، بنسبة 12.6% ثم سرطان الرئة بتسجيل 227 حالة بنسبة 7.2% من مجمل الحالات.

ويذكر أن معظم إصابات ووفيات السرطان تحدث بسبب عوامل خطر سلوكية وغذائية رئيسية، مثل، ارتفاع معدل كتلة الجسم والسمنة، وعدم تناول الفواكه والخضروات بشكل كاف، وقلّة النشاط البدني، والتدخين بكل أشكاله، بالإضافة إلى عوامل اخرى.