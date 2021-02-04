وصول أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V " إلى فلسطين

وطن: وصلت ظهر اليوم الخميس إلى فلسطين، أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، المضاد لفيروس كورونا.

وتسلمت وزارة الصحة 10 آلاف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لفيروس كورونا، وتكفي لـ 5 آلاف مواطن.

وأشارت وزيرة الصحة خلال تسلم اللقاحات بحضور سفير روسيا لدى فلسطين غوتشا بواتشيدزه، اليوم الخميس، إلى أن الحكومة قامت بشراء مليوني جرعة وتكفي لمليون مواطن، ولم تصل بعد، إضافة إلى تبرعات الدول الصديقة والمؤسسات الداعمة لشعبنا والجاليات الفلسطينية.

وقدمت وزيرة الصحة شكرها باسم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية والشعب الفلسطينية لروسيا رئيساً وحكومة وشعباً على الدعم الكبير الذي تقدمه لفلسطين، خصوصاً في ظل جائحة كورونا، قائلاً إن هذه المنحة من روسيا تعبر عن عمق العلاقات التي تربط الشعبين.

وبينت وزيرة الصحة ان جزءاً من اللقاحات التي تم شراؤها ستصل فلسطين، ما بين 14-20 من الشهر الجاري، مؤكدة أن الأولوية لتقلي اللقاحات هي للكادر الطبي وكبار والسن وأصحاب الأمراض المزمنة وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا ستتم في نحو 45 مركزاً.

وأوضحت د. الكيلة أن حملة التطعيم بدأت في مشفى هوغو تشافيز، وستتواصل هذا اليوم في باقي المحافظات وتشمل مشافي القطاع الخاص ومن بينهم الكادر العامل في أقسام العناية المكثفة المخصصة لفيروس كورونا.