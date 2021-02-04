مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط قيود مشددة

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 20 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأوضحت أن مجموعة من المستوطنين أدت طقوسَا تلمودية في الجهة الشرقية منه، وتحديدًا في منطقة باب الرحمة، ما أثار استفزاز المصلين والحراس.

ولا تزال شرطة الاحتلال تفرض قيودها على دخول المصلين للأقصى، وتمنع وصول من هم خارج البلدة القديمة إليه، بحجة الحد من فيروس "كورونا".

وكانت شرطة الاحتلال فتحت باب المغاربة الساعة السابعة والنصف صباحًا، ونشرت قواتها بكثافة داخل المسجد الأقصى لتأمين الحماية الكاملة للمستوطنين المقتحمين.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا (عدا الجمعة والسبت) اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، وعلى فترتين صباحية ومسائية.