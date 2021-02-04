الأسير بدر الرزه يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الرابع على التوالي

وطن: أكد نادي الأسير، أن الأسير بدر الرزه (32 عامًا) من نابلس، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري، كما ويُطالب بالسماح له بلقاء والده الأسير حسام الرزه القابع في سجن "جلبوع".

وأوضح نادي الأسير في بيان له اليوم الخميس، أن الأسير الرزه يقبع في زنازين سجن "النقب الصحراوي" منذ أن أعلن إضرابه، لافتًا إلى أن الأمر الإداري الحالي الصادر بحقّه، ينتهي خلال شهر شباط/ فبراير الجاري.

وأضاف أن الأسير الرزه اُعتقل على يد قوات الاحتلال في آب/ أغسطس العام الماضي، وصدر بحقّه أمر اعتقال إداري ومدته 6 شهور، علمًا أنه أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أربع سنوات ونصف، جميعها رهن الاعتقال الإداري، وكان قد خاض إضرابًا عن الطعام سابقًا رفضًا لاعتقاله الإداري.

يُشار إلى أنه نجل الأسير حسام الرزه (63 عامًا)، وهو أسير إداري، أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال (18) عامًا.

من الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال صعّدت من سياسة الاعتقال الإداري مؤخرًا، حيث بلغت مجموع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة خلال شهر كانون الأول 2020، وكانون الثاني 2021، (236) أمر اعتقال إداري.