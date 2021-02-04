مصطفى البرغوثي: هدم الاحتلال لحمصة الفوقا تطهير عرقي وجريمة حرب

وطن: وصف د. مصطفى البرغوثي إقدام جيش الاحتلال على هدم خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية للمرة الثالثة بالتطهير العرقي وجريمة الحرب.

وقال البرغوثي في تصريح له، الخميس، وصل وطن، إن الاحتلال يحاول أن ينفذ التطهير العرقي والضم الفعلي في منطقة الأغوار بكاملها وأن صمود أهالي حمصة الفوقا وباقي التجمعات الفلسطينية يعري سياسة الاحتلال ويذكي المقاومة الشعبية لمخططاته.

وقال البرغوثي إن بيانات الإدانة والاستنكار لا تؤثر في حكومة الاحتلال وأن المجتمع الدولي مطالب بفرض عقوبات على دولة الاحتلال لردعها عن مواصلة هذه الجرائم الخطيرة.