صحة غزة: وفاة و200 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة و200 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد إجراء 1873 فحصًا مخبريًا خلال 24 ساعة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي حول انتشار فيروس كورونا في القطاع، بتعافي 275 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 52048 إصابة بينها 4062 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 47459 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 527 حالة.

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 78 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 44.