لجنة الانتخابات تدعو الى الالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية

رام الله - وطن: دعت لجنة الانتخابات المركزية الى الالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية.

وقالت اللجنة في بيان لها انه استنادا لإصدار المرسوم الرئاسي الداعي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، فإن القيام بأي نشاط دعائي لقائمة أو مرشح أو حزب سياسي من خلال الوسائل والمنصات الإعلامية بمختلف أشكالها يعد مخالفة لأحكام الدعاية الانتخابية وفقاً لأحكام المادة (62) من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، وذلك لممارستها قبل المدة المحددة قانوناً والمعلن عنها من قبل اللجنة في جدول المدد القانونية.

ودعت لجنة الانتخابات المركزية الى الالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية والتي ستبدأ في 30/4/2021 وتنتهي في 20/5/2021، وإلا ستضطر اللجنة آسفة إلى مخاطبة الجهات القضائية وفق الأصول.