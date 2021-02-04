الدفعة الأولى من اللقاح الروسي تصل فلسطين خلال ساعات

رام الله - وطن: توقعت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، وصول نحو 10 آلاف جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنك V" خلال الساعات المقبلة إلى مخازن وزارة الصحة برام الله.

وأضافت، في تصريحات إذاعية لصوت فلسطين الرسمي، أنّ الوزارة خصصت نحو 45 مركزاً صحياً لتقديم التطعيمات في جميع محافظات الضفة الغربية بحسب الفئات المعلن عنها سابقاً.

وجددت التأكيد على أن الأولوية للكوادر الطبية وكبار السن ثم يلي ذلك رجال الأمن العاملين في الميدان وعلى تماس مع مصابي كوفيد-19، مؤكدةً أن هذه التدرج أقر بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية، وهي الآلية المعمول بها في جميع الدول.

وأشارت الوزيرة إلى أنّ حملة التطعيم التي انطلقت أول أمس في مستشفى هوغو تشافيز برام الله وصلت إلى مدينتي الخليل وبيت لحم وماتزال مستمرة، وأن خطة التطعيم تعتمد على كمية الجرعات التي تصل إلى الوزارة.

وتوقعت الكيلة وصول كمية من اللقاح الصيني بتبرع سخي من جمهورية الصين الشعبية خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى كمية أخرى من لقاح استرازينيكا البريطاني اشترته الحكومة ستصل إلى فلسطين حتى آخر الشهر.

وفيما يتعلق بخطة احتواء طفرة كورونا الجديدة، قالت:"نحن نعمل الآن على احتواء انتشار الطفرة الجديدة من فيروس كورونا"، لافتة إلى أن الوزارة أعادت العمل بالخارطة الوبائية لتتبعها، مؤكدةً أن انتشارها مازالت تحت السيطرة.

وذكرت السفارة الروسية في رام الله اليوم الخميس، أن تسليم اللقاح الروسي إلى الجهات المختصة الفلسطينية سيكون بحضورها.

تجدر الإشارة إلى أن فلسطين أول دولة في الشرق الأوسط سجلت اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V".