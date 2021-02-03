المشاركة في العملية الانتخابية طريقنا نحو التغيير

كتب رشاد ابو حميد: إن أهمية المشاركة في العملية الانتخابية هي الطريق نحو التغيير والإصلاح وبناء مجتمع ديمقراطي تسوده الحريات والعدالة والمساواة، وتكمن أهمية المشاركة في العملية الانتخابية في أهمية شعور المواطن بمدى تأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية، وكلما كان لصوت المواطن في العملية الانتخابية تأثيراً قوياً، كلما أكد هذا التأثير أن المسيرة الديمقراطية تسير على نهج سليم سواء كانت انتخابات تشريعية أو بلدية أو رئاسية.

لقد إعتادت الدول التي تعمل على ترسيخ مبادىء الديمقراطية أن تحرص على نزاهة وعدالة العملية الانتخابية، لضمان تعزيز الديمقراطية النابعة من إختيار الشعب لأعضائه وممثليه، وأن الصوت الانتخابي يستطيع أن يقلب الموازين السياسية إذا نظمت الانتخابات وفقاً للشروط القانونية والدستورية التي يحددها القانون والدستور، ولذا فعدم المشاركة الانتخابية في بعض الدول يعكس عدم ثقة الشعب في النظام، وعدم الثقة في مخرجات العملية الانتخابية وبالتالي عزوف المواطنين عن المشاركة في العملية الانتخابية سواء بالتسجيل أو الاقتراع أو الإنتخاب أو الترشح.

وعليه، فالشعب الذي يعاني من عدم إخلاص نوابه وممثليه، يعاني من مشاعر الإحباط التي تدفعه إلى مشاعر عدم جدوى المشاركة في صنع القرار السياسي، لكونه يدرك أن المشاركة الانتخابية لن تغير الواقع، ولن تحقق له متطلباته في ظل تناحر أصحاب المصالح الشخصية وعدم اكتراثهم للمصالح العامة.

ومن أجل ضمان أفضل علاقة إيجابية بنَّاءة ومؤثرة في العملية الانتخابية لا بد من الفصائل والأحزاب والأطر الراغبة في المشاركة في العملية الانتخابية أن تختار ممثليها ومرشحيها بطرق مهنية بحتة وأن يتم اختيار من هم لهم القدرة على تمثيل الطبقات الاجتماعية المهمشة ومن هم قادرين على إدارة المرحلة دون النظر للمصالح الشخصية للحزب أو الفصييل، وأن تعمل من أجل توجيه تلك الجهود نحو برامج تصب في خدمة جمهور الشعب بشكل عام.

كما أن المشاركة في الانتخابات تعد واجباً وطنياً وإستحقاقاً دستورياً، يتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الإلتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على اتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

وكما أن للمشاركة الإنتخابية أهمية كبرى في تعزيز الديمقراطية، والتنمية وبناء الدولة، فإن وجود نهج ديمقراطي وسعي والتزام بالنهوض بالدولة في كافة الميادين يعمل أيضا على رفع نسبة المشاركة الانتخابية لإدراك المواطنين بأهمية صوتهم في مسيرة التنمية وبناء الوطن.

وجود وعي سياسي واجتماعي داخل المجتمع بأهمية المشاركة في العملية الإنتخابية تعني أن المواطن يدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية، وأنه يعرف كيف يختار المترشح صاحب البرنامج الانتخابي الأجدى له، ويحدد أولوياته وفقاً لطموحاته ورؤيته الخاصة، وهو الأمر الذي حرص عليه نطالب به منذ تأسيس مركز نرسان الثقافي، وقد كان على سلم خططه وبرامجه، وعمل المركز وضعه وصياغته وتنفيذه لبرامجه التدريبية والتوعوية التي قام بها منذ عشرات السنين، خصوصا وأن المشاركة الانتخابية تعني شعور الناخب والمترشح بالمسئولية تجاه الأفراد وتجاه المجتمع، وتجاه الوطن كله.

لذا واجب علينا أن نعمل جميعاً نحو تشجيع المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية من خلال التسجيل والترشح والانتخاب لضمان بناء مجتمع ديمقراطي تسوده الحريات والعدالة الاجتماعية والمساواة، وقادر على اجتياز المرحلة نحو اكتمال حلم الدولة والتحرر من الاحتلال..