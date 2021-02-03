القنصل البريطاني العام في القدس يرحب بإعلان تخصيص لقاحات لصالح الأراضي الفلسطينية المحتلة

رام الله - وطن للانباء : رحب القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول، بإعلان التحالف العالمي للقاحات والتحصين - جافي، بتخصيص 240.000 جرعة من لقاح أكسفورد / أسترازينيكا و37.440 جرعة من لقاح فايزر بيونتيك لصالح الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال هول في بيان صحفي "ان فايروس كورونا هو مرض مخيف عابر للحدود. لا أحد في مأمن حتى نكون جميعاً بمأمن".

واضاف "قامت المملكة المتحدة بالتعهد بوقت سابق بتقديم 1.3 مليار جنيه إسترليني كمساعدات لإنهاء جائحة كورونا في العالم في أسرع وقت ممكن، كما وقدمت القنصلية البريطانية في القدس المعدات الوقائية للازمة بالإضافة الى مجموعة من التدريبات للطواقم الطبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابع هول "تعمل المملكة المتحدة مع جميع شركائها الدوليين، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، بشكل مستمر وممنهج لتوفير استجابة عالمية سريعة لمواجهة الوباء."

واوضح هول "تعهدت المملكة المتحدة بتقديم 548 مليون جنيه إسترليني لصالح التحالف العالمي للقاحات والتحصين – جافي، للمساعدة في توفير مليار جرعة من لقاحات كورونا خلال العام الجاري."

وتابع "يسعدني جداً سماع اعلان اليوم بتخصيص التحالف العالمي للقاحات والتحصين ما يقارب ربع مليون جرعة من لقاحات كورونا لصالح للأراضي الفلسطينية المحتلة. العدد النهائي المخصص للقاحات ليس نهائياً بعد، الا انها لأخبار ايجابية تسمح لجميع الجهات المختصة بالبدء في التخطيط من اجل استلام اللقاحات."

