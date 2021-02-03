الرئيس عباس لأهل حمصة: نحن معكم على الموت

رام الله - وطن: أجرى الرئيس محمود عباس مساء اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف اثناء تواجده في خربة حمصة الفوقا في الأغوار والتي قامت قوات الاحتلال باقتحامها عدة مرات اليوم وهدمت منازل ومساكن ومنشآت المواطنين.

واطمأن الرئيس خلال حديثه مع عساف على أوضاع المواطنين في حمصة التي تعرضت اليوم الى عملية هدم واسعة أدت الى تشريد اصحابها في العراء.

وقال الرئيس عباس لعساف "العن ابوهم" في اشارة الى جيش الاحتلال الذي نفذ اليوم عملية هدم واسعة في الخربة، مضيفا في رد على ما قاله عساف عن تشريد النساء والأطفال وهدم الخيم والمساكن "مش حنسمح ، مش هنسكت ، مش هنسكت".

وتابع الرئيس "عيدوا بنائها مرة ومرتين وثلاثة"، وهو ما تعهد به عساف.

وتحدث الرئيس عباس مع احد المواطنين من خربة حمصة واطمأن على أوضاعهم وقال له الرئيس"نحن معكم على الموت"، تابع الرئيس "نحن معكم وانا حاضر بكل اشي، غصب عنهم عيدوا بنائها".

واقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم خربة حمصة الفوقا في منطقة الأغوار، وقامت قوات الاحتلال بتفكيك الخيم التي تم بناؤها اليوم بعد عملية الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال صباحا.

واستولت قوات الاحتلال على المركبات الموجودة هناك وقامت بمصادرتها وكذلك الاسيجة.

واحتجز جيش الاحتلال رئيس هيئة مكافحة الجدار والاستيطان وليد عساف ومحافظ طوباس اللواء يونس العاص وكوادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عقب شروعهم بإعادة بناء ما هدمه الجيش في حمصة.