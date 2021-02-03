لبنان .. حصيلة قياسية لوفيات كورونا اليومية

وطن: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 89 وفاة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى معدل يومي للوفيات منذ انتشار الفيروس في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 3320 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 3315، فيما إجمالي عدد الإصابات 309162.

وكانت الوزارة أعلنت يوم أمس الثلاثاء عن تسجيل 81 وفاة و2770 إصابة بالفيروس.

وفرضت السلطات اللبنانية إغلاقا عاما في البلاد يستمر حتى 8 شباط، بعد ارتفاع حاد بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد عيدي الميلاد ورأس السنة.